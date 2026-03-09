Martínez anuncia em 20 de março convocados para jogos com México e Estados Unidos

Numa conferência de imprensa marcada para as 12:30 de 20 de março, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Roberto Martínez vai divulgar a lista para os últimos dois particulares antes do estágio final para o Mundial2026, que se vai disputar nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Portugal defronta o México em 28 de março, no Estádio Azteca, na Cidade do México, a partir das 19:00 locais (01:00 de dia 29 em Lisboa), jogando três dias depois em Atlanta, num encontro que tem o pontapé de saída marcado para as 19:07 locais (00:07 do dia seguinte em Lisboa)

No Mundial2026, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão e a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrático do Congo, Jaimaica e Nova Caledónia.