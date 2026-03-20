Martínez apresenta escolhas para a antecâmara do Mundial

Na última convocatória antes da divulgação dos eleitos para o Mundial2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho, o Selecionador chamou o estreante Mateus Fernandes, do West Ham, e fez regressar às opções o central Tomás Araújo, do Benfica, os médios Samu Costa, do Maiorca, e Rodrigo Mora, do FC Porto, e os avançados Ricardo Horta e Gonçalo Guedes.



Também de regresso está o lateral Nuno Mendes, que falhou a última convocação devido a problemas físicos.



Portugal vai visitar o México, no dia 28 de março, e depois os Estados Unidos, em 31, em dois particulares que servem de preparação para a fase final do Mundial2026.



Ausente da lista de convocados está o capitão Cristiano Ronaldo, a contas com uma lesão muscular sofrida ao serviço dos sauditas do Al Nassr que o tem afastado dos relvados desde o final de fevereiro, estando indisponível para dar o seu contributo à seleção.



O recordista mundial de internacionalizações (226) e golos (143) não falhava uma convocatória por Portugal desde 2018, quando foi dispensado pelo na altura selecionador Fernando Santos na primeira fase de grupos da estreante Liga das Nações, para se adaptar ao seu novo clube, a Juventus.



O lateral direito dos turcos do Fenerbahçe Nelson Semedo e o central Rúben Dias, do Manchester City, habituais presenças nas opções do espanhol Roberto Martínez, também estão ausentes das escolhas devido a lesão.



Em relação à última convocação ficaram ainda de fora, por opção técnica, Bernardo Silva e Carlos Forbs, tal como João Palhinha, que também tem estado ausente das opções do Tottenham devido a lesão.



No Mundial2026, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão e a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrático do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.













Lista de convocados

Diogo Costa, Rui Silva, José SáDiogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, António Silva, Matheus Nunes, Renato Veiga, Tomás AraújoBruno Fernandes, João Neves, Ruben Neves, Vitinha, Rodrigo Mora, Samu Costa, Mateus FernandesRafael Leão, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, João Félix, Francisco Conceição, Pedro Neto, Gonçalo Guedes, Ricardo Horta, Gonçalo Ramos.