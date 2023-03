Martínez com todos disponíveis no último treino antes do Liechtenstein

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, Martínez, que vai cumprir a sua estreia como selecionador nacional na primeira jornada do Grupo J, teve 25 jogadores à sua disposição, incluindo o guarda-redes Celton Biai, que hoje rendeu o lesionado Diogo Costa, entretanto dispensado.

Biai, do Vitória de Guimarães, tinha participado no primeiro e segundo treinos com a seleção `AA`, mas `cedido` pelos sub-21, para os quais tinha sido inicialmente convocado por Rui Jorge, com vista aos particulares com Roménia e Noruega.

Antes do guarda-redes do FC Porto, o técnico espanhol já tinha perdido Pepe, também devido a problemas físicos, embora o central de 40 anos não tenha chegado a integrar o estágio.

Com esta baixa, tudo aponta para que Rui Patrício, o guardião português mais internacional (105), volte a defender as redes nacionais, algo que já não faz em jogos oficiais desde junho de 2022, num duelo frente à Suíça (1-0), para a Liga das Nações.

O encontro Portugal-Liechtenstein está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do norueguês Espen Eskas.

Três dias depois, Portugal joga a segunda ronda do Grupo J no Luxemburgo. O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.