Martínez divulga convocados de Portugal

Os eleitos serão anunciados às 12:30, na Cidade de Futebol, em Oeiras, numa lista em que é certa a ausência do lateral João Cancelo, devido a lesão, e praticamente garantido o regresso de Rafael Leão, que falhou as duas primeiras rondas por causa de problemas físicos.



Determinante nos triunfos lusos nas primeiras duas jornadas do Grupo F, na Arménia (5-0) e na Hungria (3-2), Cancelo voltou a lesionar-se ao serviço do Al Hilal e, além de falhar os dois jogos de outubro, também está em dúvida para os compromissos de novembro, mês em que termina a fase de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.



A convocatória será mais uma vez encabeçada pelo capitão Cristiano Ronaldo, ao mesmo tempo que pairam dúvidas sobre a chamada de João Neves, uma vez que o médio tem passado por alguns problemas físicos nas últimas semanas ao serviço do Paris Saint-Germain.



Portugal recebe a Irlanda em 11 de outubro e a Hungria três dias depois, em 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa.



A seleção nacional lidera o agrupamento com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.



Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e beneficie da conjugação dos restantes resultados do Grupo F.



O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.

