Martínez diz que Portugal tem primeiro de vencer Hampden para bater a Escócia

"Temos de ser nós mesmos. É um estádio que tem um ambiente que ajuda muita a Escócia a crescer. Foi em Hampden Park que a Escócia ganhou contra a Espanha. Temos que estar preparados e mostrar personalidade como fizemos contra a Polónia. Precisamos que ganhar primeiro a Hampden Park para depois ganharmos o jogo", afirmou Roberto Martínez.



O selecionador nacional falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os escoceses, numa pequena sala no Estádio do St. Mirren, a cerca de 20 quilómetros de Glasgow, minutos antes do último treino.



O Hampden Park, estádio onde a seleção lusa nunca venceu em jogos oficiais, é a casa da seleção escocesa desde 1906, com lugar para 52 mil adeptos.



"A Escócia é uma equipa competitiva, que dá tudo até ao fim. Tem jogadores com qualidade técnica, fortes e são muito fortes nos ataques rápidos. Respeitamos muito o que a Escócia pode fazer. Os resultados não demonstram o que fizeram até agora", referiu Martínez.



No Grupo A1, Portugal lidera com nove pontos, e pode garantir já na quarta jornada o apuramento, enquanto a Escócia continua em último lugar, com zero.



Com pouco tempo de intervalo (72 horas) desde a vitória em Varsóvia (2-1), Roberto Martínez assumiu que vai fazer alterações para a equipa ter "energia" e "frescura".



"Temos de poupar os jogadores que fizeram um esforço físico espetacular com a Polónia", disse o técnico de 51 anos, dando a entender que Renato Veiga, titular e estreante absoluto frente aos polacos, deverá ficar de fora.



O Escócia-Portugal está agendado para terça-feira, às 19:45, em Hampden Park, em Glasgow, e vai ser arbitrado pelo belga Lawrence Visser.



Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.