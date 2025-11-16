Martínez é o oitavo treinador a apurar Portugal e terceiro estrangeiro

Com o triunfo por 9-1 sobre a Arménia, no Porto, na sexta e última jornada do Grupo F, a seleção nacional assegurou o primeiro posto do agrupamento e um lugar no Mundial2026, deixando Martínez na restrita lista que técnicos que levaram a equipa das ‘quinas’ à mais importante competição de seleções.



O espanhol, no cargo desde 2023, junta-se não só a Glória (1966) e Scolari (2006), mas também aos portugueses José Torres (1986), António Oliveira (2002), Carlos Queiroz (2010), Paulo Bento (2014) e Fernando Santos, o único que apurou Portugal por duas vezes, para o Mundial2018, na Rússia, e o Mundial2022, no Qatar.



Martínez consegue, assim, a nona qualificação da seleção lusa para um Campeonato do Mundo, sétima seguida, e parte para os Estados Unidos, Canadá e México no próximo ano com o objetivo de conquistar o título e fazer melhor do que Scolari e Otto Glória, que levaram Portugal às meias-finais, nas duas melhores participações de sempre.



Mesmo assim, em 1966, Portugal chegou ao terceiro lugar, enquanto em 2006 ficou pelo quarto posto.



Depois de oito anos de 'reinado' de Fernando Santos, Martínez, que vinha de sete na Bélgica, foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol e, a dois meses de completar três anos como selecionador nacional, já deixou a sua marca.



O espanhol alcançou o primeiro apuramento de Portugal só com vitórias (10 em 10 jogos no caminho para o Euro2024) e registou a melhor série seguida de triunfos em jogos oficiais com 12, tendo superado os nove de Fernando Santos no apuramento para o Mundial2022.



No Europeu da Alemanha, em que Portugal era apontado como candidato ao título e a possível novo sucesso depois do Euro2016, Martínez acabou por ficar pelos quartos de final, eliminado pela França no desempate por grandes penalidades.



O resultado de hoje com a Arménia foi o 25.º triunfo do técnico de 52 anos à frente da seleção nacional, em 36 jogos, ficando apenas a um dos 26 de Paulo Bento (2010 a 2014).



Nessas contas, Fernando Santos (2014 a 2022) lidera ainda com 67 vitórias, seguido de Luiz Felipe Scolari, com 42 (2003 a 2008), e Carlos Queiroz, com 29 (1990 a 1993 e 2008 a 2010).



A nível de jogadores, Roberto Martínez operou, para já, 14 estreias na seleção principal, a última das quais precisamente hoje, quando lançou o extremo Carlos Forbs no decorrer da segunda parte da goleada aos arménios.



O Mundial vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, e pela primeira vez vai ser disputado por 48 seleções.

