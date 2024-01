Martínez elogia maturidade e empatia de João Neves

Em entrevista concedida ao Canal 11, o técnico espanhol não escondeu a admiração pelo jogador benfiquista, que somou a primeira internacionalização precisamente pelas suas "mãos", quando foi suplente utilizado no jogo em que Portugal goleou a Bósnia-Herzegovina por 5-0, em Zenica, para a oitava jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024.



“João Neves chegou à seleção aos 19 anos e mostrou uma personalidade e maturidade que me surpreenderam muito. A melhor forma de medir um jogador é olhar para o balneário. Diretamente dá ou não dá respeito", contou.



E acrescentou: “Há coisas claras que um jogador ganha o respeito diretamente ou não ganha. Nunca vi uma situação na minha carreira (como a do João), que, em dois dias, ganhou o respeito do balneário. É marcante".



Contudo, Martínez recordou que João Neves “tem a mesma dificuldade de todos os outros jogadores de entrar na lista".



Selecionador não votou em CR7



Num dia em que o argentino Lionel Messi venceu pela oitava vez o prémio The Best, da FIFA, em Londres, o selecionador relevou o porquê de ter votado em primeiro lugar no croata Brozovic, colega de Cristiano Ronaldo nos sauditas do Al Nassr.



"Os prémios individuais são subjetivos. O Brozovic fez uma boa época, o detalhe de não ganhar (a Liga dos Campeões) foi mínimo. Ele representa uma forma de jogo, que, para uma equipa como a Croácia, durante o Mundial, foi para guardar em vídeo e mostrar às gerações futuras. Representa uma geração da Croácia”, justificou Martínez, que distribuiu os restantes votos por Bernardo Silva e Messi.



No Euro2024, Portugal, campeão em 2016, vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), estreando-se na prova perante os checos, em 18 de junho, em Leipzig.



Após o primeiro encontro, diante da República Checa, Portugal defrontará os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, antes de fechar a fase de grupos em 26 de junho, em Gelsenkirchen, diante do adversário que vencer o caminho C dos play-offs, agendado para março.



O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano.