Martínez tem Paulinho, André e Fábio debaixo de olho

(Com Lusa) No decurso de um encontro em que dispôs a responder a perguntas, Roberto Martínez também abordou o caso específico de Pedro Gonçalves, Francisco Trincão e Geovany Quenda, rejeitando estar a condicionar as participações dos três jogadores pelo facto de representarem o Sporting.“Vou ser muito honesto, pois isso é uma crítica que é mentira: ouvi que o selecionador não gosta de jogadores do Sporting, mas o selecionador é neutro. O selecionador nasceu em Espanha, trabalhou em Inglaterra e nos últimos sete anos trabalhou na Bélgica, não tem camisola, não tem passado [em Portugal], toma decisões para ganhar jogos e nunca condiciona os minutos de um jogador, condiciona a chamada", assegurou.

Numa das respostas, Roberto Martínez revelou ter três nomes como possibilidades para reforçar a posição de ponta de lança para uma eventual chamada ao Mundial2026 caso assim o entenda, avançando os nomes de Paulinho, dos mexicanos do Toluca, André Silva, dos espanhóis do Elche, e Fábio Silva, dos alemães do Borussia Dortmund."Temos presentemente três opções – o Paulinho, que está a ser muito constante e está a jogar muito bem, o André Silva, que está a fazer muito boa temporada no Elche, e temos o Fábio Silva, que está no Dortmund e já esteve com a seleção”, identificou, explicando ainda que este trio poderá ambicionar uma convocatória até 20 de março, altura em que começará a reduzir o lote de convocáveis para a fase final.