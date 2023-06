Mateus Fernandes dispensado na seleção de sub-19 a pedido do Sporting

O médio constava na lista inicial de 24 eleitos divulgada pelo selecionador Joaquim Milheiro, mas a FPF revelou hoje que o jogador vai ser substituído por André Neves, atleta do Gondomar, devido ao pedido dos 'leões'.



Quando foi revelada a convocatória, o selecionador já tinha alertado para o facto de o Campeonato da Europa da categoria ser disputado fora das datas FIFA, o que obrigou a "vários momentos de reflexão com os clubes", com o médio Dário Essugo e o avançado Youssef Chermiti, também do Sporting, a não integrarem as opções.



Ausentes estão também o médio do Benfica João Neves, por ter sido chamado por Rui Jorge para o Europeu de sub-21, enquanto o guarda-redes dos 'encarnados' André Gomes falhou a convocatória devido a lesão.



Portugal integra o Grupo A da competição, defrontando as seleções da Polónia (03 de julho), Itália (06 de julho) e Malta (09 de julho), com os dois primeiros do grupo a garantirem o apuramento para as meias-finais da prova.



Joaquim Milheiro vai ter 24 jogadores no início da preparação e os trabalhos começam em 12 de junho, mas o número será reduzido a 20 atletas antes da partida da seleção para Malta.







Lista dos 24 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting), João Carvalho (Sporting de Braga) e Gonçalo Ribeiro (FC Porto).



- Defesas: David Monteiro (Sporting), Martim Marques (Sporting), Hugo Oliveira (Famalicão), Luís Gomes (FC Porto), António Ribeiro (FC Porto), Gabriel Brás (FC Porto), Gonçalo Esteves (Sporting) e Martim Fernandes (FC Porto).



- Médios: Yanis da Rocha (Tryoes, Fra), Nuno Félix (Benfica), Gustavo Sá (Famalicão), Samuel Justo (Sporting), Diogo Prioste (Benfica), João Vasconcelos (Sporting de Braga) e André Neves (Gondomar).



- Avançados: Carlos Borges (Manchester City, Ing), Hugo Félix (Benfica), Diego Moreira (Benfica), Jorge Meireles (FC Porto), Rodrigo Ribeiro (Sporting) e Miguel Falé (Sporting de Braga).