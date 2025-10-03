Matheus Nunes de regresso à Seleção

Com Matheus Nunes como principal novidade, o selecionador nacional apresentou o lote de convocados de Portugal para os compromissos referentes às próximas duas jornadas do Grupo F da fase de qualificação para o Mundial2026. Os jogos realizam-se no estádio de Alvalade a 11 e 14 de outubro, frente a Irlanda e Hungria, respetivamente.