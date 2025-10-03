Matheus Nunes de regresso à Seleção
Com Matheus Nunes como principal novidade, o selecionador nacional apresentou o lote de convocados de Portugal para os compromissos referentes às próximas duas jornadas do Grupo F da fase de qualificação para o Mundial2026. Os jogos realizam-se no estádio de Alvalade a 11 e 14 de outubro, frente a Irlanda e Hungria, respetivamente.
Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing)
Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nelson Semedo (Fenerbahçe, Tur), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal, Esp)
João Palhinha (Tottenham, Ing), Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Matheus Nunes (Manchester City, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Pedro Gonçalves (Sporting) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing)
João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara)
