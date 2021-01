Médio Pedrinho regressa a Portugal para jogar no Gil Vicente

"O campeão letão, Riga FC, acertou a transferência do médio Pedrinho, de 28 anos, para o Gil Vicente. Obrigado pelo teu trabalho, Pedrinho. Boa sorte", lê-se no comunicado publicado no sítio oficial dos letões.



O clube de Barcelos, 15.º classificado da I Liga, com 13 pontos, já confirmou à Lusa a transferência, tendo informado que o contrato de Pedrinho é válido por ano e meio, até junho de 2022.



Contratado pelo Riga FC ao Paços de Ferreira no final de julho, o médio ofensivo contribuiu para o tricampeonato do emblema da capital da Letónia com dois golos em 10 partidas, além de ter realizado um encontro para a Taça da Letónia.



Natural do concelho de Paredes, Pedrinho concluiu a formação no Freamunde, clube pelo qual iniciou a carreira profissional e marcou 19 golos em 128 jogos entre as épocas 2011/12 e 2015/16, antes de se mudar para o vizinho Paços de Ferreira.



Nos ‘castores', o médio foi regularmente utilizado entre as temporadas 2016/17 e 2019/20, tendo contabilizado 147 partidas oficiais e apontado 13 golos.



Pedrinho é o segundo reforço da equipa treinada por Ricardo Soares no mercado de transferências em curso, além do guarda-redes Beunardeau.