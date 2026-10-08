Mensagem a Messi. Ronaldo exprime "todo o respeito" pelas conquistas do astro argentino

Ronaldo trata Messi por Leo., comentou Cristiano Ronaldo na publicação em que Messi se despediu da seleção argentina.Ao longo de quase 20 anos, os dois jogadores dividiram atenções, recordes e distinções individuais, numa disputa que marcou uma era do futebol.A mensagem do português demonstra que, terminada a batalha pelos troféus e pelo estatuto de melhor jogador do mundo, prevalece o respeito mútuo entre duas das maiores figuras da história do futebol.