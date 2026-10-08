Seleção Nacional
Mensagem a Messi. Ronaldo exprime "todo o respeito" pelas conquistas do astro argentino
Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem de homenagem a Lionel Messi após a despedida do argentino da seleção. Apesar de terem protagonizado durante quase duas décadas uma das maiores rivalidades da história do futebol, o capitão português fez questão de reconhecer o legado construído pelo antigo internacional albiceleste.
Ronaldo trata Messi por Leo.
"Leo, tantos anos defendendo o teu país e uma história que ficará para sempre. Todo o meu respeito pelo que alcançaste com a Argentina", comentou Cristiano Ronaldo na publicação em que Messi se despediu da seleção argentina.
Ao longo de quase 20 anos, os dois jogadores dividiram atenções, recordes e distinções individuais, numa disputa que marcou uma era do futebol. Entre Bolas de Ouro, Ligas dos Campeões, campeonatos nacionais e títulos internacionais, Ronaldo e Messi elevaram a fasquia da excelência competitiva a um nível raramente visto no desporto.
A mensagem do português demonstra que, terminada a batalha pelos troféus e pelo estatuto de melhor jogador do mundo, prevalece o respeito mútuo entre duas das maiores figuras da história do futebol.
"Leo, tantos anos defendendo o teu país e uma história que ficará para sempre. Todo o meu respeito pelo que alcançaste com a Argentina", comentou Cristiano Ronaldo na publicação em que Messi se despediu da seleção argentina.
Ao longo de quase 20 anos, os dois jogadores dividiram atenções, recordes e distinções individuais, numa disputa que marcou uma era do futebol. Entre Bolas de Ouro, Ligas dos Campeões, campeonatos nacionais e títulos internacionais, Ronaldo e Messi elevaram a fasquia da excelência competitiva a um nível raramente visto no desporto.
A mensagem do português demonstra que, terminada a batalha pelos troféus e pelo estatuto de melhor jogador do mundo, prevalece o respeito mútuo entre duas das maiores figuras da história do futebol.
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