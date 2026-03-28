México 0 - 0 Portugal









Onze de Portugal:

Rui Silva; Matheus Nunes, António Silva, Renato Veiga e Nuno Mendes; Rúben Neves, Samu Costa e Bruno Fernandes; Francisco Conceição, João Félix e Gonçalo Ramos







No último estágio para o próximo Campeonato do Mundo, a equipa das quinas chega à Cidade do México com ausências de peso, como Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, capitão e sub-capitão da seleção lusa, respetivamente, e também Diogo Costa, dono da baliza nacional, e Rúben Dias, o patrão da defesa da formação de Roberto Martínez.

A dois meses e meio do Mundial2026, Roberto Martínez chamou Mateus Fernandes, médio do West Ham estreante em convocatórias da seleção principal, e fez regressar nomes como Ricardo Horta, Gonçalo Guedes, Samu Costa e Tomás Araújo, dando a última oportunidade para agarrarem um lugar na lista final de maio.Já depois da primeira convocatória, o técnico espanhol foi obrigado a mudanças, com as lesões primeiro de Rodrigo Mora e Rafael Leão, e depois de Diogo Costa, fechando o lote em 26 jogadores com o guarda-redes Ricardo Velho e o avançado Paulinho.Esta será a primeira vez que Portugal defronta o México na casa dos tricolores e logo no mítico Estádio Azteca, que vai reabrir com capacidade para quase 90 mil espetadores.