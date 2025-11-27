Montenegro louva "talento, ambição e esforço" da seleção lusa

Numa mensagem publicada na sua página oficial na rede social X, Luís Montenegro vincou que "os bravos jovens lusitanos" que se sagraram hoje campeões mundiais mostram que o futuro de Portugal tem "tudo para ser grande", também no futebol.

"Parabéns Portugal, campeões do mundo de Sub-17! Estes bravos jovens lusitanos mostram como, também no futebol, o futuro de Portugal tem tudo para ser grande. Talento, ambição, esforço, garra e sucesso", escreveu.

Também a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, se pronunciou sobre o feito alcançado pelo conjunto liderada pelo selecionador Bino Maçães, tendo enaltecido "um espírito de equipa que orgulha todo o país".

"Portugal é campeão do mundo de futebol sub-17! Um feito histórico, conquistado com talento, determinação e um espírito de equipa que orgulha todo o país. Muitos parabéns a todos os que contribuíram para esta conquista", escreveu, na sua página oficial na mesma rede social.

Portugal juntou hoje o título mundial ao Europeu de sub-17, ao vencer na final a Áustria, por 1-0, em Doha, no Qatar, com um golo de Anísio Cabral.