Montenegro presente no primeiro jogo de Portugal com "confiança e orgulho"

"Esperamos ter a oportunidade de estarmos mais vezes juntos. Estarei no estádio no primeiro jogo e espero que essa não seja a última vez", afirmou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas após uma visita de cerca de 30 minutos à Cidade de Futebol, em Oeiras, naquela que é a sede e o complexo desportivo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Além de divulgar a sua presença em Leipzig, na Alemanha, o primeiro-ministro explicou que visitou a comitiva lusa com uma "mensagem de confiança e orgulho" e destacou o trajeto da equipa do selecionador Roberto Martínez até ao momento.

"Correu bem até agora com um percurso notável na fase de apuramento. O país está todo com a seleção nacional, está todo com esperança e confiança, naquela que vai ser uma competição difícil. Estamos entusiasmados e orgulhosos do que a equipa já fez e pode vir a fazer", referiu.

Montenegro destacou ainda o "talento acumulado" que existe atualmente na seleção nacional e deixou também uma palavra de agradecimento à FPF.

"Tenho de dar um junto e profundo reconhecimento ao trabalho que a FPF tem feito para o país, para a modalidade e para o desporto português. Por exemplo, temos hoje os sub-17 na final do Europeu e ontem (terça-feira) a seleção feminina garantiu o `play-off` de apuramento para o Europeu", disse.

Por "respeito à FPF", Montenegro recusou, para já, comentar o chumbo da proposta do governo para o IRS na Assembleia da República, mas, mesmo assim, deixou uma mensagem.

"Tal como a seleção, este Governo tem marcado muitos golos e vai continuar a marcar", concluiu.

Antes de falar aos jornalistas, Montenegro assistiu ao início do treino da seleção portuguesa e, já com a equipa toda junta no relvado, deixou palavras aos jogadores na companhia do presidente da FPF, Fernando Gomes, e do selecionador Roberto Martínez.

Antes de visitar as restantes instalações da Cidade do Futebol, o primeiro-ministro fez questão de cumprimentar todos os jogadores, bem como toda a equipa técnica da seleção lusa.

O capitão Cristiano Ronaldo e Rúben Neves, ainda em período de descanso, não estiveram presentes.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.