Mora e Quenda de regresso aos sub-21 na convocatória de estreia de Luís Freire

O novo selecionador Luís Freire, que rende Rui Jorge, após 15 anos no cargo, promoveu ainda a estreia de Fábio Baldé, do Hamburgo, recém-promovido à Bundesliga, e Tiago Gabriel, do Lecce, de Itália, que nunca representaram qualquer seleção da formação.



Para Luís Freire “faz todo o sentido” a renovada seleção, a atravessar um novo ciclo com uma dezena de entradas, integrar estes “dois jovens experientes jogadores”, Fábio Baldé e Tiago Gabriel, dado que se encontram “num contexto competitivo muito alto”.



Os ‘regressos’ de Rodrigo Mora e Geovany Quenda, jogadores que já integraram a seleção principal e que estão a um passo de se afirmar nos eleitos do selecionador Roberto Martinez, é encarada com naturalidade por Luís Freire, porque os dois “podem acrescentar muito ao grupo”.



De acordo com Luís Freire, Rodrigo Mora e Geovany Quenda “estão comprometidos com Portugal e é esse o espírito com que vão encarar o regresso à seleção de sub-21, pois se chegaram tão alto é porque têm valor e têm a oportunidade de o mostrar”.



“Em poucos dias temos dois jogos [Azerbaijão, em Barcelos, em 05 de setembro, e Escócia, em Motherwell, em 09] e temos que passar uma ideia. Será sempre uma equipa muito ambiciosa, que quererá trazer vitorias e alimentar a equipa A”, afirmou.



Luís Freire, de 39 anos, revelou que a sua ambição para a seleção de sub-21 “é a mesma de todos os que acompanham futebol que é a de entrar em campo para vencer todos os jogos”.



“Temos que ser melhores do que os adversários e vencer o Azerbaijão e a Escócia e depois chegar ao Europeu e ganhar o Europeu”, disse Luís Freire, que promete uma seleção “agressiva, ofensiva, a reagir rápido à perda de bola e a pressionar”.



A seleção concentra-se na segunda-feira em Braga, para dar inicio ao primeiro estágio rumo ao Euro2027, a decorrer na Albânia e na Sérvia.



Lista dos 24 convocados:



- Guarda-redes: André Gomes (Alverca), Diogo Pinto (Estrela da Amadora) e João Carvalho (Sporting de Braga).



- Defesas: Diogo Travassos (Moreirense), Gabriel Brás (FC Porto), Gonçalo Oliveira (Benfica), João Muniz (Sporting), José Sampaio (Vizela), Leonardo Barroso (Chicago Fire, EUA), Tiago Gabriel (Lecce, Ita) e Tiago Parente (Estoril Praia).



- Médios: Dário Essugo (Chelsea, Ing), Diego Rodrigues (Sporting de Braga), Gustavo Sá (Famalicão), Mateus Fernandes (West Ham, Ing) e Mathias de Amorim (Famalicão).



- Avançados: Afonso Moreira (Lyon, Fra), Carlos Forbs (Club Brugge, Bel), Fábio Baldé (Hamburgo, Ale), Geovany Quenda (Sporting), Gustavo Varela (Gil Vicente), Rodrigo Mora (FC Porto), Roger Fernandes (Sporting de Braga) e Vivaldo Semedo (Watford, Ing).

