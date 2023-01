Mourinho garante que foi a primeira e única escolha para selecionador

”, revelou José Mourinho, após o triunfo da Roma (1-0), diante do Génova, rumo aos quartos de final da Taça de Itália.As declarações do técnico luso acabam por não corresponder ao que disse o presidente da FPF, Fernando Gomes, quando apresentou o espanhol Roberto Martínez, na Cidade do Futebol, em Oeiras.”, disse, então, Fernando Gomes, em conferência de imprensa, na segunda-feira.O treinador espanhol foi oficializado como novo selecionador nacional de futebol, sucedendo a Fernando Santos, tendo assinado um contrato válido até 2026.