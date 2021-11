Mundial 2022. Portugal vai defrontar a Turquia no play-off de acesso

Num pequeno campeonato a quatro, Portugal vai defrontar, em casa, a Turquia. No entanto, na final deste play-off pode defrontar a Itália que vai jogar noutra semi-final contra a Macedónia do Norte. Isto quer dizer, logo de antemão, que, ou Itália ou Portugal não vão estar no Mundial do Qatar.





Se ultrapassar a Turquia, Portugal sabe que jogará a final do play-off novamente em Portugal.







Noutras partidas, numa primeira semi-final, a Escócia vai defrontar a Ucrânia e o País de Gales a Áustria. Numa outra semi-final, a Rússia vai receber a Polónia e a Suécia vai defrontar a República Checa.





Portugal esteve presente neste sorteio depois de perder a liderança do grupo A para a Sérvia, que venceu a Seleção no Estádio da Luz, conseguindo a qualificação direta para o Qatar. Serão jogadas duas partidas, com duas seleções em apenas uma mão. Os jogos serão a 24 ou 25 de março de 2022 e as finais serão disputadas a 29 do mesmo mês.