Mundial feminino de Futsal. Portugal defronta hoje a Argentina nas meias-finais

Nos ‘quartos’, disputados entre segunda e terça-feira, Portugal e Argentina dominaram a Itália (7-2) e a Colômbia (4-1), tal como fizeram a tricampeã europeia Espanha e o Brasil, tetracampeão da América do Sul, diante de Marrocos (6-1) e Japão (6-1), respetivamente.





Às 10h00, em Lisboa (18h00 nas Filipinas) a equipa orientada por Luís Conceição vai defrontar a vice-campeã sul-americana na PhilSports Arena, que tem recebido todos os embates do mais importante torneio internacional de seleções da modalidade desde 21 de novembro.

Finalista vencido nos dois primeiros Europeus, em 2019 e 2022, e medalha de bronze na mais recente edição, em 2023, Portugal segue no terceiro lugar da hierarquia mundial do futsal feminino, atrás do Brasil e da Espanha, com a Argentina a surgir na sexta posição.As lusas chegaram às ‘meias’ com o ataque mais concretizador do Mundial, ao somarem 30 golos, e uma das duas defesas menos batidas, com os mesmos três das ‘canarinhas’.Na primeira fase, Portugal arrebatou o Grupo C, com nove pontos, à frente do Japão, da Tanzânia e da Nova Zelândia, e a Argentina conquistou a ‘poule’ A, igualmente com três vitórias em outras tantas rondas, tendo deixando para trás Marrocos, Polónia e Filipinas.Depois da partida entre Portugal e Argentina, Espanha e Brasil discutem a outra vaga na final, que se disputará no domingo, tal como o embate do terceiro e quarto lugares, e vai consagrar o primeiro campeão mundial de sempre de futsal feminino sob égide da FIFA.