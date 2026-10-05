Mundial feminino. Média Pauleta é baixa na seleção portuguesa por lesão



“Pauleta, que integrava o lote de 26 convocadas para os dois jogos do play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo, não seguiu viagem rumo ao Algarve, onde a seleção nacional A feminina cumpre estágio”, lê-se em comunicado federativo.



A média do Benfica, de 29 anos, foi avaliada hoje de manhã pelo departamento médico da FPF e foi dada como “inapta por lesão”.



Assim, a seleção viajou com 25 jogadoras para Lagos, onde vai estagiar até quarta-feira, data em que ruma à Irlanda do Norte.



A primeira mão do play-off está marcada para sexta-feira, às 19:00, no Inver Park, em Larne.



Depois, a seleção vai regressar ao Algarve, onde jogará, em 13 de outubro, a segunda mão do play-off, no Estádio Municipal de Portimão.



Caso supere a Irlanda do Norte, Portugal enfrenta Islândia ou Croácia no duelo decisivo para garantir a qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.



O Mundial2027 vai ser disputado no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho.



Portugal, que esteve presente nos últimos três Europeus, em 2017, 2022 e 2025, procura repetir a presença em Campeonatos do Mundo, depois da estreia em 2023.



