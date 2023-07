Mundial feminino. Treino fechado com plantel completo

Desde o início do estágio para a fase final, em 20 de junho, foi a primeira vez que o treino arrancou com as 23 convocadas e ainda as duas jogadoras que também viajaram para a Nova Zelândia com a comitiva, nomeadamente Maria Alagoa e Alícia Correia.A dois dias da estreia na prova, Francisco Neto tem, assim, aparentemente, a equipa na máxima força.A avançada Kika Nazareth, que se lesionou no joelho direito em 1 de julho, no empate a zero na casa da campeã europeia Inglaterra, num jogo particular, será a maior dúvida, já que esteve a maior parte do estágio condicionada.O treino de hoje, que durou uma hora e meia, foi fechado depois de transferido da manhã para a tarde e do Mangere Centre Park, cujo relvado ficou impraticável devido à muita chuva que caiu em Auckland, para a The Trusts Arena.Quanto ao programa de sábado, o dia começa com o voo charter FIFA rumo a Dunedin, com partida às 23h10 desta sexta-feira em Lisboa) e chegada prevista para a 1h00 de sábado em Lisboa), após uma viagem de cerca de quase duas horas.Em Dunedin, realiza-se a conferência de imprensa oficial da seleção lusa às 4h15 em Lisboa, seguindo-se, às 5h00 o treino, na Dunedin University, com a familiarização ao estádio do jogo às 8h00.O nono encontro entre Portugal e Países Baixos, da primeira ronda do Grupo E, está marcado para domingo, pelas 8h30 de Lisboa, no Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia, com arbitragem da ucraniana Kateryna Monzul.Na véspera, no sábado, pelas 2h00 em Lisboa, os Estados Unidos, bicampeões em título, defrontam o Vietname, no primeiro encontro do Grupo E, no Eden Park, em Auckland.