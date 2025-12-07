Mundial futsal feminino. Ana Catarina Pereira foi a melhor guardiã, Lídia Moreira a terceira melhor jogadora

Poucos minutos após a derrota na final com o Brasil, por 3-0, num jogo em que se assumiu como a melhor jogadora da equipa das ‘quinas’, Ana Catarina Pereira recebeu o galardão destinado a melhor guardiã da edição inaugural do Campeonato do Mundo feminino de futsal, que se disputou em Manila.Lídia Moreira recebeu a Bola de Bronze, para a terceira melhor jogadora do Mundial de 2025, atrás das brasileiras Emilly e Débora Vanin, que receberam a Bola de Ouro e a Bola de Prata, respetivamente, tendo a jogadora portuguesa sido também distinguida com a Bota de Bronze, por ter sido a terceira melhor marcadora da prova, com seis golos.A Bota de Ouro, para a melhor marcadora, foi atribuída a Emilly, autora do primeiro golo na final de hoje e que totalizou sete durante o torneio, os mesmos da espanhola Irene Córdoba, distinguida com a Bota de Prata, com a brasileira a beneficiar do facto de ter efetuado mais uma assistência para receber o prémio principal.A seleção portuguesa falhou hoje a conquista do Campeonato do Mundo feminino de futsal, ao perder com o Brasil por 3-0, na final da primeira edição da competição que decorreu em Manila, nas Filipinas.Emilly (10 minutos), Amandinha (23) e Débora Vanin (38) marcaram os golos das brasileiras, que, assim, entram para a história como as primeiras campeãs mundiais de futsal, replicando o que a equipa masculina já alcançou em seis ocasiões.No último posto do pódio do Campeonato do Mundo ficou a tricampeã europeia Espanha, que bateu a Argentina por 5-1.