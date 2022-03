Portugal exibe o passaporte para o Mundial 2022

Portugal queria arrumar a casa mas a organização defensiva do adversário estava irrepreensível, só que um mau passe, bem aproveitado por Ronaldo e Bruno Fernandes, levou ao golo de Portugal (1-0), aos 32', com autoria do médio que joga no United. Estava feito o mais difícil perante um adversário que exigia muita paciência.



Até ao descanso, Diogo Jota ainda atirou às redes laterais, a finalizar um lance rápido de ataque da Seleção nacional.



Após o intervalo, de novo equipas muito táticas no relvado. Portugal "adormecia" para uma rápida recuperação da bola e veloz contra-ataque. E foi num lance desses que Bruno Fernandes "bisou", aos 65', depois de surgir na cara do golo a finalizar primorosamente de primeira. Era o 2-0 e o resultado tranquilizava jogadores e adeptos no Dragão.



A qualificação estava à porta. Portugal restaurava assim a sua presença no Qatar, depois de a ter perdido mesmo no final do jogo com a Sérvia, na fase de grupos.

Jogo a um ritmo não muito elevado. Um cruzamento de Nuno Mendes, na parte inicial, causou algum perigo, mas faltou o desvio final.A Macedónia, sempre muito aguerrida, tentou instalar-se no meio campo português, mas sucederam-se os cortes na devida altura.Coube a Cristiano Ronaldo o primeiro lance de verdadeiro perigo. Após uma desmarcação e a passe de Otávio, CR7 rematou ligeiramente ao lado do poste esquerdo da baliza de Dimitrievski.Os macedónios responderam. Mostraram uma atitude personalizada e obtiveram dois cantos consecutivos.O jogo ia decorrendo com imensas interrupções, muitas faltas no meio campo, algo que satisfazia mais os macedónios. Num contra-ataque, a seleção visitante rematou à baliza de Diogo Costa, deixando um aviso do que pretendia para este jogo.





Até ao apito final desta final do caminho C do `play-off` europeu, Cristiano Ronaldo ainda tentou o golo, mas na hora decisiva sempre surgia mais do que um adversário - como em todo o jogo - em cima do "craque" português.





Cristiano Ronaldo garantiu assim a sua quinta presença num Mundial. Portugal assegurou a oitava presença num Mundial, e a sexta consecutiva. Esteve presente nos Mundiais 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.





Veja o resumo do jogo desta terça-feira no Dragão.