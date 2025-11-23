Mundial sub-17: Bino espera dificuldades, apesar de enfrentar Brasil desfalcado

“Nesta fase do campeonato, esperamos muitas dificuldades, como é lógico. Mas também, acredito que o Brasil pensará o mesmo em relação à nossa equipa, será um jogo difícil, com uma boa equipa, com jogadores potentes, uma equipa que nos criará dificuldades, com alguns pontos que podemos explorar, à semelhança dos outros jogos”, anteviu hoje o selecionador português.



Bino acredita que, se os jogadores lusos recuperarem bem do desgaste, Portugal pode “fazer história” e quando questionado em relação às ausências no Brasil, que tem três jogadores suspensos, devido a amarelos, quer tentar aproveitar essa fragilidade.



“É verdade que o Brasil utilizará jogadores que ainda não jogaram e, eventualmente, também não terão o ritmo que deveriam ter, sendo que devemos aproveitar esse fator. Do nosso lado, estou muito contente pela maturidade e gestão que os jogadores conseguiram ter e fazer contra a Suíça, mesmo estando muito bem em termos defensivos e de agressividade, pois contar com todos será sempre fundamental, pois serão todos precisos”, justificou.



Na antevisão do jogo das meias-finais, em declarações ao Canal 11, também o guarda-redes Romário Cunha, habitual titular, espera um jogo difícil, mas está confiante na capacidade de resposta da seleção das ‘quinas’.



“Vamos ter de fazer um jogo muito competente para estarmos ao nosso nível, estamos preparados, sabemos que teremos um desgaste extra, estamos prontos para o que vier e, acima de tudo, o mais importante é a equipa estar forte, unida e prometemos estar a esse nível”, disse o jogador.



Portugal, que é campeão europeu em título, chegou às ‘meias’ depois de vencer, já na fase a eliminar, a Bélgica (2-1), México (5-0) e Suíça (2-0), enquanto o Brasil teve de ultrapassar dois desempates por grandes penalidades.



O ‘escrete’ teve de superar o Paraguai nos penáltis nos 16/avos de final (0-0, 5-4), a França nos ‘oitavos’ (1-1, 4-3) e nos quartos de final bateu Marrocos (2-1).´



“Nós preparamos todos os jogos para esse ponto, para a minha posição isso ainda é mais importante, mas fazemo-lo sempre. Sabemos que o Brasil já decidiu dois jogos através das grandes penalidades, vamos preparar claramente esse ponto, mas acho que não será preciso, porque a equipa está forte e não vai chegar a esse momento”, acrescentou o guardião luso.



Portugal defronta o Brasil na segunda-feira, às 19:00 de Doha, no Qatar (16:00 em Lisboa).