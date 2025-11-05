Mundial sub-17: Bino Maçães com "ambição" espera Marrocos "pressionado"



Doha, 05 nov 2025 (Lusa) – O selecionador de futebol de sub-17, Bino Maçães, apelou hoje ao “espírito de ambição” no Campeonato do Mundial da categoria, no Qatar, numa competição em que espera encontrar Marrocos, o próximo adversário, na quinta-feira, pressionado.



“Sabemos que será um jogo difícil, mas decisivo para Marrocos que, perdendo contra nós, pode hipotecar aqui o acesso à fase seguinte e temos de jogar também com isso”, explicou o treinador português, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol, na véspera do encontro.



O jogo, da segunda jornada do Grupo B do Mundial, acontece depois de Portugal ter goleado na estreia a Nova Caledónia (6-1), na segunda-feira, e de Marrocos ter sido derrotado pelo Japão (2-0).

“Um jogo completamente diferente do encontro da primeira jornada, frente a uma equipa muito forte naquilo que são as suas ambições de poder passar o grupo, com princípios muito interessantes e serão uma equipa que nos criará muitos problemas”, acrescentou o técnico.



Na competição, Bino Maçães promete alterações no ‘onze’ inicial, à imagem daquilo que pretende, dar oportunidades a jogadores e que todos tenham um “espírito de ambição”, com vontade de ganhar os jogos.



Na véspera do jogo com Marrocos, também o central Martim Chelmik anteviu “um jogo muito complicado”, mas que Portugal sabe o que fazer e todos estão focados na passagem à fase seguinte.



“Temos de nos focar nos nossos, agora calha-nos jogar contra eles [Marrocos], sabemos o que temos de fazer, queremos mais três pontos e estamos focados apenas na passagem”, adiantou o defesa central do FC POrto.



Portugal integra no Mundial sub-17 o Grupo B e, depois de ter defrontado a Nova Caledónia (6-1), joga com Marrocos, na quinta-feira, às 15:30 locais (12:30 em Lisboa) e com o Japão no domingo, às 16:30 (13:30).



Os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos, mais os oito melhores terceiros apuram-se para os 16 avos de final da competição, que decorrerá até 27 de novembro, dia da final e do jogo de atribuição do terceiro lugar.

