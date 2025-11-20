Mundial sub-17. Bino quer equipa serena e fiel ao seu jogo nos quartos de final

“À medida que a competição vai avançando, é importante permanecermos serenos e fiéis àquilo que costumamos fazer, sendo fundamental para atingirmos outros patamares, pois é isso que queremos. Pensamos somente neste jogo, queremos vencê-lo para continuarmos aqui”, disse.



Em declarações ao Canal 11, Bino Maçães lembrou que, se a Suíça chegou a esta fase, “é porque mereceu à semelhança de Portugal, por isso tem de ser uma boa equipa”, encontrando algumas semelhanças com a Bélgica, que Portugal eliminou nos 16 avos de final, “com jogadores que jogam muito bem, com bons princípios ofensivos”.



“Temos de ter muita atenção em termos defensivos, naquilo que são as maiores forças do nosso adversário, para estarmos eficazes e conseguirmos neutralizar aquilo que possam ser as suas mais-valias. No entanto, tal como as outras equipas, existem pontos onde podemos explorar e acho que o vamos conseguir fazer, se estivermos bem e serenos com bola”, afirmou.



Para avançar ainda mais no Mundial, o selecionador acredita que “o processo defensivo será fundamental”, como foi na conquista do Europeu, que Portugal ganhou “muito devido ao processo defensivo” e na “entreajuda”.



“Agora, para ganharmos um Campeonato do Mundo ou para podermos progredir, isso terá de estar presente, até porque depois, em termos ofensivos, nós temos qualidade, com bons princípios, criando situações onde colocamos bastantes dificuldades aos nossos adversários e, se formos fiéis a nós próprios, acredito que faremos um bom jogo, para progredirmos neste Mundial”, assumiu.



O médio Bernardo Lima disse esperar “um grande jogo”, pois “são os quartos de final de um Mundial, todas as equipas são fortes, são competitivas”, garantindo que os jogadores portugueses estão “muito confiantes”.



“Já vimos o adversário, tem uma boa equipa, com jogadores com qualidade, gostam de jogar tal como nós, mas estamos preparados para fazermos um bom jogo e passarmos às meias-finais”, afirmou.



Portugal defronta a Suíça na sexta-feira, às 17:45 locais (14:45 em Lisboa), e, caso se qualifique, encontra na segunda-feira, o vencedor do encontro entre Marrocos e o Brasil.

