Mundial sub-17. David Rodrigues destaca importância de recuperar para o próximo jogo

“O nosso foco agora deve ser a recuperação para conseguir passar à próxima fase”, disse o jogador, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol, a dois dias da seleção defrontar a Suíça nos quartos de final (14:45).



David Rodrigues, que tem sido suplente não utilizado, com a baliza ‘entregue’ a Romário Cunha e com Alexandre Tverdohlebov a ter sido a opção na estreia com a Nova Caledónia, antevê dificuldades diante dos helvéticos.



“Estamos no campeonato do mundo, ou seja, todos os jogos são difíceis, não podemos esperar um jogo fácil. Já vimos alguns aspetos deles, sendo uma equipa que joga muito bem, têm bons jogadores, com qualidade, tal como todos os que estão aqui”, analisou.



David Rodrigues faz parte do grupo escolhido pelo selecionador Bino Maçães, que ao Mundial no Qatar levou dois guarda-redes do Sporting de Braga.



“Eu e o Romário já estamos juntos há quatro anos no Braga, sempre tivemos uma boa relação e é sempre bom ter alguém com qualidade para disputar o lugar”, disse ainda David Rodrigues.



Portugal, que foi segundo na fase de grupos, atrás do Japão, afastou, já na fase a eliminar, a Bélgica nos 16/avos de final (2-1) e o México nos oitavos de final (5-0), defrontado na sexta-feira a Suíça, nos ‘quartos’.

