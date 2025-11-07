Mundial sub-17: Mauro Furtado garante que Portugal quer fechar grupo só com triunfos



Doha, 07 nov 2025 (Lusa) – O defesa Mauro Furtado garantiu hoje que a seleção portuguesa de futebol de sub-17 quer fechar a primeira fase do Mundial só com triunfos, e anteviu uma partida difícil frente ao Japão, último adversário no Grupo B.



“Esperamos um jogo complicado, pois também já perdemos com eles, queremos dar uma boa resposta e passar em primeiro do grupo”, referiu o jogador em declarações divulgadas pelo Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), um dia depois de Portugal ter garantido presença nos 16 avos de final da competição, que decorre no Qatar.



Mauro Furtado, titular nas duas goleadas portuguesas na prova – Nova Caledónia (6-1) e Marrocos (6-0) – agradeceu a confiança que tem merecido do selecionador Bino Maçães: “É sempre bom ajudar a equipa, é sempre bom jogar, tenho de agradecer ao mister a confiança depositada em mim, mas é sempre tudo em prol da equipa”.



O central do Benfica considerou que a equipa, que no domingo defronta o Japão, na última jornada do Grupo B, tem estado a responder bem ao que lhe tem sido pedido.



“Olhamos de uma maneira positiva, fizemos aquilo que o mister nos pediu, demos uma boa resposta e temos feito aquilo que temos andado a trabalhar”, afirmou.



A seleção portuguesa, que só conhecerá o adversários dos 16 avos após a conclusão da fase de grupos, lidera a ‘poule’ B, com seis pontos, mais dois do que o Japão, que é segundo, seguido da Nova Caledónia, terceira, com um, e de Marrocos, último, ainda sem qualquer ponto.



Portugal, campeão europeu da categoria, participa pela quarta vez num Mundial de sub-17, após 1989, 1995 e 2003, sendo que a melhor prestação foi alcançada na estreia, com um terceiro lugar, na Escócia, na última ocasião em que o torneio se disputou no formato de sub-16.



O Mundial de sub-17 decorre até 27 de novembro, no Qatar, onde os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos, mais os oito melhores terceiros se apuram para os 16 avos de final.

