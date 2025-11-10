Mundial sub-17. Miguel Figueiredo reconhece jogo menos bom, mas mostra ambição

"Sinto que foi um jogo menos conseguido da nossa parte, mas sabemos que iria ser um jogo complicado. A lição que tiramos é que daqui para a frente não haverá jogos fáceis e temos de estar preparados para qualquer adversário”, disse o jogador, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Portugal qualificou-se para os 16 avos de final do Mundial que decorre no Qatar em segundo lugar do grupo B, atrás do Japão, e só conhecerá o próximo adversário na terça-feira, para um jogo que se disputará na sexta-feira ou no sábado.



“Para nós é indiferente o adversário que vem, somos Portugal, temos confiança em nós e se achamos que temos capacidade para ganhar a qualquer adversário, temos de esperar para saber qual será o adversário, descansar bem nestes dias para voltarmos bem para o jogo”, acrescentou.



Miguel Figueiredo, que é médio do Benfica, tendo esta época jogado pelos juniores, pelos sub-23 e pela equipa B, mostrou também a satisfação por integrar os sub-17 e ter a confiança do selecionador Bino Maçães.



“É uma oportunidade, uma visibilidade também que ganho, o ano tem estado a correr bem para mim, acho que foi merecida a convocatória e é o poder mostrar a minha qualidade aqui neste espaço, onde a visibilidade é maior”, explicou.



No Mundial de sub-17, Portugal apenas conhecerá o adversários nos 16/avos de final depois de concluída na terça-feira a fase de grupos.



Para a fase seguinte apuram-se os dois primeiros dos 12 grupos (24 equipas), mais os oito melhores terceiros classificados.