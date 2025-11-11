Mundial sub-17. Portugal enfrenta Bélgica nos 16 avos de final

Dois dias depois da derrota frente ao Japão (2-1), que os deixou na segunda posição do Grupo B, com seis pontos, os campeões europeus do escalão ficaram a saber que vão ter pela frente os belgas, vice-líderes da ‘poule’ D, com seis, e medalha de bronze em 2015.



O encontro vai realizar-se na sexta-feira ou no sábado, ainda em horário a designar, no complexo desportivo de Doha, sendo que o vencedor encontra nos ‘oitavos’ a Argentina, que teve o melhor desempenho entre os 12 primeiros classificados na fase de grupos, ou o México, pior dos oito terceiros colocados que acederam igualmente à ronda a eliminar.



Disputado pela primeira vez por 48 seleções, o Mundial de sub-17 passou a integrar este ano uma eliminatória antes dos ‘oitavos’, hierarquizando os dois primeiros classificados dos 12 grupos e os oito melhores terceiros através do respetivo registo na fase inaugural.



Portugal e Bélgica lograram os quarto e quinto melhores registos na tabela dos segundos colocados - a equipa das ‘quinas’ superiorizou-se aos belgas por uma diferença de dois golos -, ficando atrás da Zâmbia, da Croácia e da Coreia do Sul, todos com sete pontos.



Na primeira fase, o conjunto treinado por Bino Maçães goleou a Nova Caledónia (6-1) e Marrocos (6-0), antes da derrota com o Japão, enquanto a Bélgica começou por perder diante da Argentina (2-3), seguindo-se os êxitos ante as Ilhas Fiji (7-0) e a Tunísia (2-0).



Os lusos, campeões europeus em junho, passaram às eliminatórias pela quarta vez em outras tantas participações, após o terceiro lugar na estreia, em 1989 - quando o torneio era destinado ao escalão de sub-16 -, e a dupla chegada aos ‘quartos’, em 1995 e 2003.



Na ronda a eliminar, se uma partida estiver empatada no final do tempo regulamentar, o vencedor será decidido através do desempate por penáltis, não havendo prolongamento.



A 20.ª edição do Campeonato do Mundo de sub-17 decorre até 27 de novembro, com os oito recintos do complexo desportivo de Doha a receberem 103 dos 104 encontros, à exceção da final, que se disputará no Estádio Internacional Khalifa, na capital do Qatar.



As próximas quatro edições também se realizam naquele país asiático numa frequência anual, até 2029, em contraste com os ciclos bienais que perduraram entre 1985 e 2023.

