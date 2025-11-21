Mundial sub-17. Portugal enfrenta Suíça à procura de um lugar nas meias-finais

A formação orientada por Bino Maçães terminou o Grupo B no segundo lugar, atrás do Japão, única equipa que venceu os portugueses (2-1), e eliminou depois a Bélgica (2-1), nos 16 avos de final, e o México (5-0), nos oitavos de final.



Portugal vai disputar pela terceira vez os quartos de final do Mundial de sub-17, tal como aconteceu em 1995 e 2003, tendo sido eliminado nesta fase em ambas as ocasiões. Em 1989, ainda com a designação de sub-16, Portugal alcançou a sua melhor prestação, ao terminar no terceiro lugar.



O encontro entre Portugal e Suíça está agendado para as 14:45 (horas de Lisboa) novamente no complexo desportivo Aspire Zone, em Doha, onde está a decorrer o Mundial de sub-17.



O vencedor desta partida já sabe que vai enfrentar nas meias-finais a equipa que ganhar no duelo entre Marrocos e o Brasil.