Mundial sub-17. Portugal quer começar bem frente a adversário mais acessível

“Entrar bem neste Mundial é fundamental, até para a confiança que os jogadores podem adquirir. (…) Acima de tudo, iniciar bem este primeiro jogo, para depois podermos pensar naqueles adversários que vão disputar connosco o apuramento”, referiu o treinador na véspera de Portugal defrontar a Nova Caledónia, no Grupo B.



O selecionador disse que para já as grandes dificuldades têm a ver com o muito calor no Qatar, país organizador, e, em relação à Nova Caledónia, adversário na estreia, será “o mais acessível” na fase de grupos para a equipa das ‘quinas’.



“É de facto o adversário talvez mais acessível da nossa fase de grupos, por ser uma equipa que compete a um nível mais baixo, com os seus jogadores a jogarem na ilha, embora tendo já alguns jogadores a atuar em França”, considerou, mas pedindo respeito, para poder ganhar o jogo.



O central Santiago Verdi também abordou o jogo de segunda-feira, que terá início às 18:15 locais (15:15 em Lisboa), sublinhando que a ambição tem de ser a mesma com que a equipa encarou o Europeu, no qual se sagrou campeã europeia.



“Nós tentamos abordar todos os adversários com a mesma ambição, com o mesmo foco que sempre abordamos, quer no Euro quer nos outros jogos. É mais um adversário que vamos querer ganhar o jogo e tentar fazer o máximo de golos possíveis”, garantiu o central.



Portugal integra no Mundial sub-17 o Grupo B, com Nova Caledónia (na segunda-feira), Marrocos (quinta-feira) e Japão (domingo).



Os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos, mais os oito melhores terceiros apuram-se para os 16 avos de final da competição, que decorrerá até 27 de novembro, dia da final e do jogo de atribuição do terceiro lugar.

