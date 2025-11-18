Mundial sub-17. Portugal tenta chegar aos `quartos` frente ao México

Em ambas, acabaria por ficar arredada das meias-finais, por Gana (2-0), na edição disputada no Equador, e Espanha (5-2), na Finlândia.



O jogo entre Portugal e México está marcado para as 16:00 locais (13:00 em Lisboa), na Aspire Zone, em Doha. O vencedor vai enfrentar nos 'quartos' o vencedor do embate entre Suíça e República da Irlanda.



A equipa das 'quinas', comandada por Bino Maçães, pode marcar presença pela terceira vez nos 'quartos', a primeira depois de superar eliminatórias, depois de se ter apurado diretamente para esta fase nas duas anteriores, em 1995 e 2003.A seleção mexicana, campeã mundial do escalão em 2005 e 2011, impôs-se à Argentina, por 5-4 no desempate por grandes penalidades, na sequência da igualdade 2-2 no tempo regulamentar e no prolongamento, após ter superado a fase de grupos apesar de ter sido o pior terceiro 'repescado', atrás de Suíça e Coreia do Sul.