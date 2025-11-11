Seleção Nacional
Mundial sub-17. Stevan Manuel pede dobro da concentração a Portugal
O avançado Stevan Manuel garantiu hoje que Portugal precisa de ter o dobro da concentração na segunda fase do Mundial de sub-17 de futebol, depois de ter terminado o Grupo B na segunda posição.
“Temos de estar mais focados, mais ligados a cada detalhe, porque aqui todas as seleções são fortes, ainda mais agora nesta fase. Temos de estar com o dobro da concentração”, referiu, em declarações ao Canal 11.
Depois das vitórias sobre a Nova Caledónia (6-1) e sobre Marrocos (6-0), a seleção portuguesa terminou a fase de grupos com uma derrota com o Japão (2-1), um resultado que ‘atirou’ Portugal para a segunda posição da ‘poule’, com o avançado a acreditar que a equipa fez “uma boa fase de grupos”, à exceção do jogo com os nipónicos.
Os comandados de Bino Maçães, campeões da Europa de sub-17, ainda não conhecem o adversário nos oitavos de final, que será conhecido hoje, após o final da fase de grupos.
“Não interessa qual a seleção que iremos enfrentar, vamos ter de passar por todas se quisermos chegar até à final. Nós temos é de entrar para ganhar em qualquer jogo”, assumiu.
Sobrinho do campeão europeu Renato Sanches, Stevan Manuel diz que o agora jogador do Panathinaikos tem visto os jogos do Mundial e que o elogiou pelo golo marcado à Nova Caledónia.
