Mundial sub-20 feminino. Selecionadora quer Portugal a "crescer e desfrutar" nos oitavos



Rita Melo, do Sporting de Braga, garantiu que a equipa está confiante e preparada para tentar causar surpresa.



"Sabemos que vai ser um adversário difícil, como qualquer um que podíamos apanhar até aqui, mas olhamos para nós, estamos confiantes, queremos fazer ainda mais história e estamos preparadas. O adversário é forte, mas nós tivemos uma fase de grupos complicada, passámos em segundo lugar, temos as nossas valências e sobretudo tentamos olhar para nós", declarou.



Na quarta-feira, Portugal, estreante em Mundiais femininos neste escalão, vai defrontar a Espanha, campeã em 2022 e líder do Grupo F (Nigéria, China e Nova Caledonia), em Katowice, Polónia, a partir das 17h30 (hora de Lisboa).

“O facto de jogarmos agora esta competição contra a Espanha deixa-nos ansiosas, mas também muito motivadas. Sabemos que esta equipa cresce sempre com a adversidade, agora é desfrutar do jogo e da competição, como fizemos até aqui", perspetivou a técnica.Reconhecendo que Espanha é “uma séria candidata ao título”, face às “jogadoras que tecnicamente têm qualidade para fazer a diferença”, a técnica considerou que as lusas “também têm virtudes, qualidades e capacidade individual e coletiva para serem competitivas neste jogo"."O que podemos controlar é a evolução da nossa equipa. Aquilo que nós sentimos é que desde a Coreia do Norte à Costa Rica, passando pela Colômbia, tivemos adversários muito poderosos", recordou.