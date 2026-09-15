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Mundial sub-20 feminino. Selecionadora quer Portugal a "crescer e desfrutar" nos oitavos
A selecionadora Marisa Gomes manifestou, esta terça-feira, o desejo de ver Portugal a crescer e a desfrutar da partida frente à candidata à vitória, Espanha, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo feminino de futebol de sub-20.
“O facto de jogarmos agora esta competição contra a Espanha deixa-nos ansiosas, mas também muito motivadas. Sabemos que esta equipa cresce sempre com a adversidade, agora é desfrutar do jogo e da competição, como fizemos até aqui", perspetivou a técnica.
Reconhecendo que Espanha é “uma séria candidata ao título”, face às “jogadoras que tecnicamente têm qualidade para fazer a diferença”, a técnica considerou que as lusas “também têm virtudes, qualidades e capacidade individual e coletiva para serem competitivas neste jogo".
Marisa Gomes lembrou os oponentes “muito poderosos” que se cruzaram com Portugal na competição, que “obrigaram a passar por momentos defensivos durante algum tempo”, uma vantagem para o desafio da próxima quarta-feira.
"O que podemos controlar é a evolução da nossa equipa. Aquilo que nós sentimos é que desde a Coreia do Norte à Costa Rica, passando pela Colômbia, tivemos adversários muito poderosos", recordou.
Já a avançada Carolina Santiago, do Sporting, destacou o facto de a seleção nacional estar “entre as 16 melhores equipas do mundo, algo incrível que entra para a história”.
Rita Melo, do Sporting de Braga, garantiu que a equipa está confiante e preparada para tentar causar surpresa.
"Sabemos que vai ser um adversário difícil, como qualquer um que podíamos apanhar até aqui, mas olhamos para nós, estamos confiantes, queremos fazer ainda mais história e estamos preparadas. O adversário é forte, mas nós tivemos uma fase de grupos complicada, passámos em segundo lugar, temos as nossas valências e sobretudo tentamos olhar para nós", declarou.
Na quarta-feira, Portugal, estreante em Mundiais femininos neste escalão, vai defrontar a Espanha, campeã em 2022 e líder do Grupo F (Nigéria, China e Nova Caledonia), em Katowice, Polónia, a partir das 17h30 (hora de Lisboa).
Reconhecendo que Espanha é “uma séria candidata ao título”, face às “jogadoras que tecnicamente têm qualidade para fazer a diferença”, a técnica considerou que as lusas “também têm virtudes, qualidades e capacidade individual e coletiva para serem competitivas neste jogo".
Marisa Gomes lembrou os oponentes “muito poderosos” que se cruzaram com Portugal na competição, que “obrigaram a passar por momentos defensivos durante algum tempo”, uma vantagem para o desafio da próxima quarta-feira.
"O que podemos controlar é a evolução da nossa equipa. Aquilo que nós sentimos é que desde a Coreia do Norte à Costa Rica, passando pela Colômbia, tivemos adversários muito poderosos", recordou.
Já a avançada Carolina Santiago, do Sporting, destacou o facto de a seleção nacional estar “entre as 16 melhores equipas do mundo, algo incrível que entra para a história”.
Rita Melo, do Sporting de Braga, garantiu que a equipa está confiante e preparada para tentar causar surpresa.
"Sabemos que vai ser um adversário difícil, como qualquer um que podíamos apanhar até aqui, mas olhamos para nós, estamos confiantes, queremos fazer ainda mais história e estamos preparadas. O adversário é forte, mas nós tivemos uma fase de grupos complicada, passámos em segundo lugar, temos as nossas valências e sobretudo tentamos olhar para nós", declarou.
Na quarta-feira, Portugal, estreante em Mundiais femininos neste escalão, vai defrontar a Espanha, campeã em 2022 e líder do Grupo F (Nigéria, China e Nova Caledonia), em Katowice, Polónia, a partir das 17h30 (hora de Lisboa).