Mundial2022. Gil Manzano arbitra o República da Irlanda-Portugal

Portugal, vencendo ou empatando, só ficará a precisar de voltar a pontuar na receção à Sérvia, no domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, para se qualificar diretamente para o certame do Qatar.Benfica, por três ocasiões, e FC Porto, em uma, também já tiveram desafios europeus arbitrados por Gil Manzano. Em novembro de 2019, na fase de grupos da Liga dos Campeões, Manzano figurou na ficha de jogo do empate a dois golos dos encarnados na visita aos alemães do Leipzig.Os outros dois jogos de Manzano na presença do Benfica foram a visita bem sucedida dos lusos aos turcos do Galatasaray (2-1), já na fase a eliminar da Liga Europa, em 14 de fevereiro de 2019, e a derrota caseira das "águias", por 2-0, diante dos suíços do FC Basileia, na "Champions" de 2017/18.

Os "dragões" também empataram sob a direção de Manzano em solo alemão, a um golo, diante do Schalke 4, em setembro de 2018, igualmente na fase regular da "Champions".