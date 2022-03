Mundial2022. Portugal joga com a Turquia o tudo ou nada

Num caminho C em que a Itália se afigura como a provável adversária na final, em 29 de março, também no reduto dos azuis e brancos, Portugal tem de se focar na meia-final com os turcos, face aos quais tem toda a responsabilidade do seu lado.Vencedor dos cinco jogos oficiais que disputou com a Turquia, a formação das quinas é claramente favorita, mas também era quando, em 14 de novembro de 2021, recebeu a Sérvia, necessitando apenas de um empatar para "carimbar" um lugar no Qatar.Então, Portugal foi incompetente e saiu derrotado por 2-1, em plena Luz, apesar de um golo madrugador de Renato Sanches, num embate em que jogou muito pouco, como em muitas outras ocasiões, sendo que, desta vez, não apareceu o resultado a "camuflar".Sem muito tempo para trabalhar, o selecionador Fernando Santos vai ter de encontrar soluções para fazer face às muitas baixas na defesa – só à esquerda está tudo bem – e "inventar" espaço para tantos "craques" disponíveis para o setor ofensivo, conseguindo, ao mesmo tempo, não desequilibrar a equipa.Por opção, Fernando Santos também não chamou os "leões" Palhinha e Pedro Gonçalves, que estão a regressar após paragens por lesão, e o velocista Rafa, autor de um espantoso golo no fim de semana na receção do Benfica ao Estoril Praia., destaque para a chamada, de última hora, de um quarto jogador do anfitrião FC Porto, o médio, em estreia absoluta na seleção "AA" – tal como, chamado face ao positivo de Pepe -, para colmatar a saída de Rúben Neves. Também saiu Anthony Lopes, entrandoQuanto ao "onze", Rui Patrício está certo na baliza, enquanto, na defesa, Cédric e Diogo Dalot lutam por um lugar à direita e Nuno Mendes e Raphaël Guerreiro pela esquerda, enquanto José Fonte e Danilo Pereira são favoritos para fazer dupla ao centro.Quanto ao meio-campo, William Carvalho poderá ser o jogador mais defensivo, junto a João Moutinho, com Bruno Fernandes mais à frente. No ataque, o veterano Ronaldo (37 anos), do ‘alto’ dos seus 115 golos em 184 jogos, tem lugar ‘cativo’ e haverá igualmente espaço para Diogo Jota e Bernardo Silva.Apesar de em grande forma, junta com golos, jogadores como João Félix, Gonçalo Guedes, Rafael Leão ou André Silva dificilmente poderão caber no ‘onze’, tal a ‘fartura’ que Fernando Santos tem à disposição. Os turcos chamar-lhes-iam um ‘figo’.A Turquia não tem tão categorizadas armas, nem pouco mais ou menos, mas chega ao "play-off" depois de um meritório segundo lugar no Grupo G de qualificação, a apenas dois pontos dos Países Baixos, que conquistaram o apuramento direto.Num agrupamento ainda com Noruega, Montenegro, Letónia e Gibraltar, os turcos somaram seis vitórias, três empates e apenas um desaire, um pesado 1-6 na Johan Cruyff Arena, depois de terem batido em casa os neerlandeses por 4-2.Portugal procura a oitava presença em Mundiais, e quinta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os turcos tentam apenas a terceira, após 1954 e 2002Quem vencer este duelo recebe, em 29 de março, o vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte, que se defrontam na quinta-feira em Palermo. Se Portugal passar, volta a ser anfitrião no Dragão.