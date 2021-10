Mundial2022. Portugal procura a vitória sobre o Luxemburgo

Portugal ocupa o segundo posto do grupo, com 13 pontos, menos um do que os sérvios, que no sábado bateram os luxemburgueses por 1-0 e isolaram-se na liderança, embora tenham mais um encontro disputado.





A aposta para o "onze" inicial deverá ser na equipa mais rodada e mais forte, com jogadores como Pepe, Rui Patrício, Rúben Dias, João Palhinha, Bruno Fernandes ou Bernardo Silva a chegarem-se à frente.







Diogo Dalot fez um grande jogo frente ao Qatar, mas ainda não deverá ser o suficiente para roubar o lugar a Cancelo ou Nuno Mendes.







A grande dúvida surge em quem ocupará as vagas do ataque. Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo são dois nomes quase certos mas com Diogo Jota de fora por lesão resta um lugar. André Silva mostrou-se a bom nível frente ao Qatar e pode ser o escolhido para fazer frente às linhas mais recuadas do Luxemburgo, dando maior liberdade posicional a Ronaldo, mas Gonçalo Guedes, caso Fernando Santos pretenda mais velocidade e mobilidade, também é hipótese.







Na antevisão da partida o selecionador Fernando Santos não poupou elogios à formação luxemburguesa: "Perderam com a Sérvia, mas foi um resultado injusto" e elogiou o crescimento que a seleção do Luxemburgo tem tido ao longo dos últimos anos.









Para recuperar o primeiro lugar, a seleção nacional tem de bater o Luxemburgo, no Estádio Algarve, e esperar que, à mesma hora, o Azerbaijão "roube" pontos à Sérvia, algo que parece pouco provável, tendo em conta que o melhor que os azeris conseguiram nesta fase de apuramento foi um empate com a República da Irlanda.Ainda assim, Portugal continua exclusivamente a depender de si para se qualificar diretamente para o Campeonato do Mundo, sendo certo que três vitórias nos três jogos que restam será sinal de carimbo no passaporte para o Qatar.Já o Luxemburgo, que tem menos um jogo, é terceiro, com seis pontos, à frente de República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um), pelo que sabe que tudo o que não seja um triunfo no Algarve significará o adeus definitivo a qualquer réstia de esperança que ainda acalente.Portugal e Luxemburgo jogam esta terça-feira, a partir das 19h45, no Estádio Algarve, no antepenúltimo encontro da seleção lusa no Grupo A de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, que será dirigido pelo francês Benoît Bastien.