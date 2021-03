Mundial2022. Portugal realiza derradeiro treino antes do jogo no Luxemburgo

Portugal treina a partir das 16h30 (hora de Lisboa), no Estádio Josy Barthel, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, numa sessão na qual o selecionador Fernando Santos deverá contar com todos jogadores, ainda que se





Depois de sair "amarelado" do jogo contra o Azerbaijão, Bruno Fernandes voltou a ser alvo de ação disciplinar em Belgrado (2-2 com a Sérvia) e tornou-se no primeiro jogador português a ter de cumprir um jogo de suspensão no apuramento para o Mundial do Catar.



Por esse motivo, o médio é baixa confirmada na seleção nacional para o jogo com os luxemburgueses, tendo, inclusive, regressado já ao Manchester United.







Pouco antes de se iniciar a sessão de hoje, às 15h45, o técnico e um jogador a designar vão fazer a antevisão da partida com o Luxemburgo, que encerra a primeira tripla jornada de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo.O encontro entre Portugal e o Luxemburgo está agendado para terça-feira, a partir das 19h45 (hora de Lisboa), na Cidade do Luxemburgo, e será dirigido pelo russo Sergei Ivanov.A seleção nacional estreou-se no Grupo A da qualificação europeia com um triunfo sobre o Azerbaijão (1-0), em Turim, antes de ceder um empate na visita à Sérvia (2-2), em Belgrado.Portugal divide o topo da classificação com a Sérvia, ambos com quatro pontos, logo seguidos pelo Luxemburgo (três), que no sábado se estreou na fase de apuramento com uma surpreendente vitória por 1-0 na visita à República da Irlanda. Em duas partidas realizadas, os irlandeses ainda não pontuaram, tal como o Azerbaijão, que tem apenas um jogo disputado.