Mundial2022. Rui Silva e Raphaël Guerreiro falham último treino de Portugal

Sob o olhar do selecionador Fernando Santos e do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, a equipa das quinas, dividida em dois grupos, realizou os habituais exercícios de aquecimento com bola, durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, enquanto os guarda-redes Anthony Lopes e José Sá trabalharam à margem do grupo noutro relvado.



O defesa esquerdo dos alemães do Borussia Dortmund e o guardião dos espanhóis do Granada foram as únicas ausências no grupo de 25 convocados, no apronto realizado no centro de treinos da Juventus, em Turim, Itália, onde Portugal vai iniciar a participação no Grupo A da fase de apuramento, na quarta-feira.



A ausência de Guerreiro não foi uma surpresa, uma vez que o defesa falhou os últimos quatro desafios do Dortmund, devido a uma lesão sofrida no encontro dos quartos de final da Taça da Alemanha, frente ao Borussia de Möenchenglabach, em 02 de março.



Já o guardião deverá ter realizado trabalho de recuperação, depois de ter cumprido os 90 minutos pelo emblema andaluz, no domingo, na derrota (2-1) sofrida em Valência, para a liga espanhola.



A seleção lusa estreia-se no Grupo A de apuramento para o Mundial2022 na quarta-feira, com a receção ao Azerbaijão, deslocalizada de do Estádio José Alvalade, em Lisboa, para Turim, devido à pandemia.



Depois do embate com os azeris, Portugal cumpre fora os outros dois jogos da primeira jornada tripla, defrontando a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, três dias depois. Os três jogos começam às 19h45 (hora de Lisboa).



Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um ‘play-off’ de acesso à fase final.