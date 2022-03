Mundial2022. Vítor Ferreira rende Rúben Neves na seleção

O médio do FC Porto Vítor Ferreira ("Vitinha") foi convocado pelo selecionador português, Fernando Santos, para o "play-off" de qualificação para o Mundial2022, substituíndo o lesionado Rúben Neves, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).