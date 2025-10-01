Mundial2026. Convocados de Portugal sem João Cancelo no esperado regresso de Leão

Determinante nos triunfos lusos nas primeiras duas jornadas do Grupo F, na Arménia (5-0) e na Hungria (3-2), Cancelo voltou a lesionar-se ao serviço do Al Hilal e, além de falhar os dois jogos de outubro, também está em dúvida para os compromissos de novembro, mês em que termina a fase de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.



Em Erevan (5-0), o lateral assinou um golo e uma assistência e, dias depois, em Budapeste, marcou o golo da vitória de Portugal (3-2) já bem perto do fim da partida.



Em sentido inverso, no setor defensivo, Nélson Semedo deverá regressar às escolhas nacionais após ter falhado a chamada de setembro.



Os eleitos de Roberto Martínez serão anunciados às 12:30, na Cidade de Futebol, em Oeiras, numa lista em que deverá sublinhar-se o regresso de Rafael Leão à seleção nacional.



O extremo do AC Milan esteve ausente em outubro por causa de uma lesão, mas já regressou aos relvados no emblema italiano e deverá entrar no lote dos escolhidos do treinador espanhol.



Numa convocatória que será mais uma vez encabeçada pelo capitão Cristiano Ronaldo, a inclusão de Francisco Conceição permanece em dúvida, já que tem tido um arranque de temporada na Juventus marcado por problemas físicos.



O extremo fez parte dos eleitos na última chamada de Martínez, mas não somou qualquer minuto perante a Arménia e acabou dispensado horas antes do embate com a Hungria.



Os médio João Neves, no Paris Saint-Germain, e o guarda-redes Rui Silva, no Sporting, tiveram que parar durante as últimas semanas, por problemas físicos, mas, entrentanto, já regressaram à competição nos respetivos clubes e têm lugar quase reservado na escolhas de Martínez.



Portugal recebe a Irlanda na terceira jornada do Grupo F, em 11 de outubro, e a Hungria, na quarta ronda, no dia 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa.



A seleção nacional lidera o agrupamento com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.



Portugal pode garantir já o apuramento para o Mundial2026, caso vença os dois encontros, dependendo depois dos restantes resultados do Grupo F.



O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.