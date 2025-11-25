Mundial2026. FIFA confirma Portugal no Pote 1 no sorteio da fase final

Além dos Estados Unidos, do México e do Canadá, qualificados como organizadores da prova, a equipa treinada pelo espanhol Roberto Martínez já sabe que evitará na primeira fase a campeã europeia Espanha, que derrotou na final da Liga das Nações, a bicampeã sul-americana Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Países Baixos, Bélgica ou Alemanha.



Esse elenco contempla seis dos oito vencedores da principal competição internacional de seleções, à exceção da Itália e do Uruguai, ladeado por Croácia, Colômbia, Suíça, Japão, Senegal, Irão, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália no Pote 2, no qual surge ainda Marrocos, que afastou Portugal nos quartos de final da última edição, em 2022, no Qatar.



O Pote 3 é composto por Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, a campeã africana Costa do Marfim, o estreante Uzbequistão, o bicampeão asiático Qatar, Arábia Saudita e África do Sul, enquanto o Pote 4 tem metade das 12 vagas preenchidas.



Os estreantes Jordânia, Cabo Verde e Curaçau juntam-se a Gana, Haiti e Nova Zelândia, faltando definir os vencedores dos quatro caminhos dos play-offs europeus e dos dois da repescagem intercontinental, que serão disputados em março de 2026 e têm 22 seleções na luta, num lote encimado pela Itália, ausente das últimas duas fases finais de Mundiais.



À exceção de México, Canadá e Estados Unidos, que têm entrada direta nos lugares A1, B1 e D1, respetivamente, os 39 países apurados foram hierarquizados de acordo com a mais recente atualização do ranking da FIFA, divulgada em 19 de novembro, que deixou Portugal na sexta posição, logo atrás de Espanha, Argentina, França, Inglaterra e Brasil.



Os 12 cabeças de série vão ser alocados entre os grupos A e L e, de forma a assegurar uma distribuição equilibrada, serão estabelecidos dois caminhos distintos para as meias-finais no desenvolvimento do calendário de jogos, garantindo que, caso vençam as suas ‘poules’, as duas equipas melhor classificadas não se defrontam antes do duelo decisivo.



“As quatro seleções melhor colocadas no ranking, quando sorteadas, terão as seguintes restrições: a primeira (Espanha) e a segunda (Argentina) serão sorteadas aleatoriamente para caminhos opostos. O mesmo princípio vai aplicar-se à terceira (França) e à quarta (Inglaterra)”, expôs a FIFA, que terá 12 grupos de quatro equipas cada na primeira fase.



O sorteio prossegue com a distribuição dos Potes 2, 3 e 4, nos quais a posição de cada seleção vai ser determinada consoante um padrão de alocação previamente predefinido.



“Em princípio, nenhum grupo irá ter mais de uma seleção da mesma confederação. Isso aplica-se a todas as confederações, exceto a UEFA, que é representada por 16. Cada grupo deve ter pelo menos uma, mas não mais do que duas equipas da UEFA”, reiterou.



A fim de cumprir o princípio geral da FIFA de garantir que nenhuma ‘poule’ tenha mais de um conjunto do mesmo continente, a restrição de confederação será aplicada no Pote 4 a todas as três equipas que façam parte de cada caminho da repescagem intercontinental.



A 23.ª edição do Campeonato do Mundo tem sorteio previsto para 05 de dezembro, uma sexta-feira, no Centro John F. Kennedy de Artes Cénicas, em Washington, e vai realizar-se entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, contando pela primeira vez com 48 seleções participantes, numa inédita organização tripartida de Estados Unidos, México e Canadá.



Em 06 de dezembro, a FIFA publicará o calendário atualizado da prova, dando conta do estádio designado para cada encontro e do respetivo horário, para “garantir as melhores condições possíveis para todas as equipas e, sempre que possível, permitir que adeptos de todo o mundo assistam às partidas das suas seleções ao vivo e em diferentes fusos”.







Composição dos potes para o sorteio do Mundial2026:



- Pote 1: Canadá (anfitriã e já integrada no grupo B), México (anfitrião e já integrado no grupo A), Estados Unidos (anfitriões e já integrados no grupo D), Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Baixos, Bélgica e Alemanha.



- Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irão, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália.



- Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Qatar, Arábia Saudita e África do Sul.



- Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçau, Haiti, Nova Zelândia e os vencedores dos quatro caminhos dos play-offs europeus e dos dois da repescagem intercontinental.







