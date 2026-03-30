Mundial2026. Gonçalves e Guedes em dúvida para o particular com Estados Unidos

Em conferência de imprensa, em Atlanta, nos Estados Unidos, o selecionador Roberto Martínez reforçou a titularidade de José Sá na baliza e revelou que Gonçalves e Guedes poderão falhar o embate no Estádio Mercedes-Benz.



“O Gonçalo Guedes levou uma pancada no jogo com o México e terá de ser avaliado. O Pedro Gonçalves vai treinar, mas ainda não está a 100%. Vamos tomar uma decisão depois do treino”, explicou o selecionador nacional, na unidade hoteleira em que a comitiva lusa está hospedada na capital do estado da Geórgia.



Os restantes 24 jogadores convocados estão aptos.



Portugal tem um treino agendado para as 18:20 locais (23:20 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, no Estádio Mercedes-Benz, complexo que serve de casa dos Atlanta Falcons da Liga norte-americana de futebol americano (NFL) e dos Atlanta United, da Liga norte-americana de futebol (MLS).



Portugal defronta os Estados Unidos na terça-feira no Estádio Mercedes-Benz, num duelo agendado para as 19:07 locais (00:07 do dia 01 de abril em Lisboa).



No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho precisamente nos Estados Unidos, no Canadá e no México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica.