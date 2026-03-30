Mundial2026. João Félix admite que está a viver bom momento na carreira

“Não fizemos um jogo mau. Foi competitivo. O México tem uma boa seleção, mas penso que não fizemos um jogo assim tão mau. Tivemos as nossas ocasiões. Eles tiveram apenas uma. Mas, há que melhorar, claro. Vamos olhar para o que fizemos, analisar isso e melhorar o que pudermos”, afirmou João Félix.



Na conferência de imprensa, em Atlanta, na unidade hoteleira em que a comitiva lusa está instalada nos Estados Unidos, o jogador de 26 anos mostrou-se satisfeito pela época que está a realizar no Al Nassr, da Arábia Saudita, e sobretudo pela forma regular com que tem sido utilizado pelo técnico Jorge Jesus.



“Tem jogado, tenho tido minutos e estou a atuar na minha posição, num sistema que também em favorece bastante. Confio plenamente em mim principalmente a jogar na minha posição e, a partir dão, mais tarde ou mais cedo as coisas acabam por correr bem”, referiu.



Com 51 jogos e 11 golos pela seleção nacional, João Félix é apontado como um dos ‘intocáveis’ da lista final do selecionador Roberto Martínez para o Mundial2026, num altura em que o receio das lesões aumenta, já que pode impedir a participação no maior torneio de seleções.



“O melhor é nem pensar, falar ou imaginar isso, sobretudo nestes momentos antes de grandes competições. Há que preparar da melhor maneira, fazer trabalho individual de prevenção e não pensar nisso. Esperemos que não aconteça a ninguém e ninguém está ou quer pensar nisso”, explicou.



Portugal tem um treino agendado para as 18:20 (23:20 de Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, no Estádio Mercedes-Benz, complexo que serve de casa dos Atlanta Falcons da Liga norte-americana de futebol americano (NFL) e dos Atlanta United, da Liga norte-americana de futebol (MLS).



Portugal defronta os Estados Unidos na terça-feira no Estádio Mercedes-Benz, num duelo agendado para as 19:07 locais (00:07 do dia 01 de abril em Lisboa).



No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho precisamente nos Estados Unidos, no Canadá e no México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica.

