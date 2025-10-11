Seleção Nacional
Mundial 2026
Mundial2026. João Félix e Nuno Tavares fora do jogo de Portugal com República da Irlanda
João Félix e Nuno Tavares ficam fora da ficha de jogo de Portugal para a partida de hoje frente à República da Irlanda, da terceira jornada do Grupo F da qualificação europeia para o Mundial2026.
É a terceira jornada da fase de qualificação para o mundial de futebol do próximo ano. A equipa está confiante na vitória e na conquista do campeonato do mundo.
A seleção lusa lidera o Grupo F, com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.
Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).
O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.
O jogo entre Portugal e a República da Irlanda está agendado para este sábado, pelas 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá transmissão na RTP.
O selecionador da República da Irlanda diz que só um "jogo perfeito" permite sair de Portugal com um resultado positivo.
O selecionador da República da Irlanda diz que só um "jogo perfeito" permite sair de Portugal com um resultado positivo.
Na terça-feira, novamente no Estádio José Alvalade, a seleção lusa vai defrontar a Hungria, em jogo da quarta jornada do grupo.
No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2).
No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2).
A seleção lusa lidera o Grupo F, com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.
Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).
O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.
c/Lusa