Mundial2026. João Félix e Nuno Tavares fora do jogo de Portugal com República da Irlanda





O selecionador da República da Irlanda diz que só um "jogo perfeito" permite sair de Portugal com um resultado positivo.

O jogo entre Portugal e a República da Irlanda está agendado para este sábado, pelas 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá transmissão na RTP.O selecionador da República da Irlanda diz que só um "jogo perfeito" permite sair de Portugal com um resultado positivo.

Na terça-feira, novamente no Estádio José Alvalade, a seleção lusa vai defrontar a Hungria, em jogo da quarta jornada do grupo.

No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2).



A seleção lusa lidera o Grupo F, com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.



Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.





c/Lusa

É a terceira jornada da fase de qualificação para o mundial de futebol do próximo ano. A equipa está confiante na vitória e na conquista do campeonato do mundo.