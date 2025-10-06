Mundial2026. João Neves falha Irlanda e Hungria, Nuno Tavares outra vez chamado

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a direção de saúde e performance do organismo, em articulação com o departamento médico do Paris Saint-Germain, clube em que atua João Neves, considerou que o jogador de 21 anos “não está em condições físicas" de defrontar Irlanda e Hungria.



Tal como já tinha acontecido no estágio de setembro, mas na altura foi para substituir Diogo Dalot, Nuno Tavares, lateral da Lazio, foi o jogador chamado para ocupar a vaga.



João Neves fez o último jogo pelo PSG em 17 de setembro, para a Liga dos Campeões, e tem estado ausente devido a lesão. O médio ainda chegou a ser convocado para o duelo com FC Barcelona durante a última semana, também para a ‘Champions’, mas acabou por não ser utilizado.



A equipa do selecionador Roberto Martínez começa na terça-feira a preparar os próximos dois jogos da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo com um treino agendado para as 17:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Portugal recebe a Irlanda no sábado e a Hungria três dias depois, em 14 de outubro, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa.



A seleção nacional lidera o Grupo F com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.



Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e beneficie da conjugação dos restantes resultados do Grupo F.



O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.



Lista atualizada dos 25 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing).



- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nelson Semedo (Fenerbahçe, Tur), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal, Esp) e Nuno Tavares (Lazio, Ita).



- Médios: João Palhinha (Tottenham, Ing), Rúben Neves (Al Hilal, Ara), Matheus Nunes (Manchester City, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Pedro Gonçalves (Sporting) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing).



- Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara).

