Mundial2026: Lista de convocados de Portugal divulgada em 19 de maio





(Com Lusa)





O Selecionador Roberto Martínez vai anunciar as escolhas numa conferência de imprensa agendada para as 13:00, na sede da FPF, numa lista que terá 26 jogadores e que deverá ser encabeçada pelo capitão Cristiano Ronaldo.Jogadores ‘intocáveis’ como Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos têm também lugar garantido, mas já é certo que vão integrar o estágio da Seleção Nacional mais tarde devido à participação do Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, agendada para 30 de maio, em Budapeste.No Mundial2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início marcado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).Antes de rumar a Palm Beach, local onde a comitiva lusa vai montar o seu ‘quartel general’, a Seleção vai realizar dois particulares, primeiro em 6 de junho com o Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.A viagem da equipa portuguesa para os Estados Unidos deverá acontecer em 12 de junho, data limite imposta pela FIFA para as equipas se apresentarem no Campeonato do Mundo.A data de arranque do estágio de Portugal ainda está por divulgar, depois de Roberto Martínez já ter admitido várias vezes que vai permitir aos jogadores terem no mínimo uma semana de descanso, após o seu último jogo pelos respetivos clubes, antes de se juntarem aos trabalhos da Seleção Nacional.