Mundial2026. México defronta Portugal na reinauguração do Estádio Azteca

"Sabemos que Portugal está a ultimar a sua qualificação; os pormenores técnicos ainda estão pendentes, mas sim. Está tudo quase finalizado para que Portugal esteja presente na reabertura do Estádio Azteca", anunciou Arriola.



O comissário da Federação Mexicana de Futebol disse que a presença de Cristiano Ronaldo na partida "faz parte do contrato", mas sublinhou que irá depender da condição física do avançado.



O Estádio Azteca, na Cidade do México, será palco da inauguração do Mundial2026 de futebol, em 11 de junho.



A competição, que irá ter pela primeira vez três países anfitriões - Estados Unidos, México e Canadá - e 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho.



Até ao momento, 28 nações garantiram a presença no Campeonato do Mundo do próximo ano, incluindo Cabo Verde, que irá fazer a sua estreia.



Já Portugal necessita de apenas um ponto nas contas do Grupo F do apuramento europeu para assegurar a qualificação.



Mikel Arriola acrescentou que o selecionador Javier Aguirre solicitou a realização de jogos de preparação na América Central "para submeter os jogadores a condições adversas e extremas".



O México foi goleado pela Colômbia por 4-0 no sábado passado e empatou a uma bola com o Equador na terça-feira.



Em resposta às críticas, Arriola manifestou o total apoio à equipa e ao treinador: "Primeiro, digo que há um grupo. Segundo, há um plano. E terceiro, há um líder chamado Javier Aguirre".



Os próximos particulares do México serão contra o Uruguai, a 15 de novembro, e contra o Paraguai, três dias mais tarde.

