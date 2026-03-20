Mundial2026: Mora falha jogos de Portugal com México e Estados Unidos devido a lesão

“Substituído ao intervalo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa frente ao Estugarda, Rodrigo Mora está a contas com uma lesão muscular na coxa esquerda que o impossibilita de integrar a convocatória da seleção nacional”, lê-se numa nota oficial publicada no site oficial do FC Porto.



Isto acontece poucas horas depois de o jogador de 18 anos ter sido anunciado como um dos 27 convocados do selecionador Roberto Martínez, naquele que seria o seu regresso aos trabalhos da seleção nacional após a participação na ‘final four’ da Liga das Nações no ano passado.



“Mora passou a integrar o boletim clínico do FC Porto e vai ser acompanhado pelo departamento de saúde”, acrescentaram os ‘dragões’, sem adiantar o tempo de paragem do jogador.



Mora vai continuar assim sem somar qualquer internacionalização pela seleção principal.



Portugal vai defrontar o México, na Cidade do México, em 28 de março, e os Estados Unidos em Atlanta, em 31, nos dois últimos jogos antes do estágio para o Mundial2026, que vai decorrer em junho e julho nesses dois países e também no Canadá



A seleção nacional concentra-se na segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e tem um treino agendado para as 18:00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.



No Mundial2026, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão e a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.



